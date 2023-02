Previsioni Meteo Piemonte: foehn nelle vallate alpine nel weekend

MeteoWeb

“La presenza di un’area di alta pressione sul Mediterraneo garantirà tempo stabile sul Piemonte con condizioni pressochè soleggiate e locali nebbie sulle zone di pianura nelle ore più fredde. Nella giornata di domenica, la discesa di una saccatura polare dalla penisola scandinava determinerà una rotazione dei venti e locali condizioni di foehn nelle vallate alpine“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani addensamenti nuvolosi sulle Alpi settentrionali e sull’Appennino, soleggiato sul settore orientale della regione. Altrove cielo sereno con velature in transito al mattino. Formazione di locali nebbie e foschie dense nelle ore più fredde in pianura. Precipitazioni assenti. Zero termico in progressivo marcato aumento fino a 3300-3400 metri in serata. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli a tutte le quote, da nordovest sulle Alpi, da sud-sudovest sulle pianure orientali con rinforzi sulle colline di Astigiano e Alessandrino e variabili altrove.