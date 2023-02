Previsioni Meteo Piemonte: locali annuvolamenti in pianura nel weekend

MeteoWeb

“Un’area di alta pressione si rafforza sul Mediterraneo occidentale e garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte per i prossimi giorni, associato ad un progressivo rialzo delle temperature, soprattutto in quota. Nella giornata di domenica flussi umidi meridionali nei bassi strati determineranno locali annuvolamenti sulle zone di pianura“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno sulle Alpi, con transito di tenui velature, annuvolamenti sul settore appenninico e cielo poco nuvoloso in pianura con foschie dense e locali nebbie nelle ore più fredde della giornata. Precipitazioni assenti. Zero termico stazionario sui 3400-3500 metri. Temperature in aumento. Venti generalmente deboli, da nordovest sui settori alpini, con rinforzi su Alpi Pennine e Lepontine, deboli o localmente moderati da sud sull’Appennino e sulle pianure di Astigiano e Alessandrino; deboli variabili altrove.