Previsioni Meteo Piemonte: tempo stabile e temperature miti fino a metà della prossima settimana

“Un’area di alta pressione, estesa dall’Atlantico al Mediterraneo centrale, mantiene tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte per questi giorni, con temperature miti oltre la norma del periodo, anche in quota. La stabilità atmosferica favorisce la formazione di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, in misura crescente da domani all’inizio della prossima settimana, mentre un flusso umido dal Mar Ligure porta locali addensamenti sulle zone appenniniche. La situazione rimane sostanzialmente invariata fino a metà della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per transito di tenui velature sui settori alpini, parzialmente nuvoloso in pianura al mattino per foschie e nubi basse, in diradamento nel corso del giorno; addensamenti sull’Appennino. Precipitazioni assenti salvo, poco probabile, pioviggine isolata sul crinale appenninico di confine tra la notte e il primo mattino. Zero termico in calo fino ai 3300-3400 m a sudovest e 3000-3100 m a nordest. Temperature in aumento. Venti moderati da nordovest sulle Alpi, con locali rinforzi nelle vallate settentrionali e sulle cime di Alpi Pennine e Lepontine, in attenuazione serale; deboli da sud sull’Appennino e sulle pianure orientali, con rinforzi moderati su Astigiano e Alessandrino nella prima parte del giorno; deboli variabili, prevalentemente occidentali, altrove.