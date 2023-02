Previsioni Meteo Piemonte: temperature minime sotto zero in pianura

MeteoWeb

“La vasta saccatura presente sul Mediterraneo convoglia sulla nostra regione aria artica fredda e secca con temperature minime ampiamente sotto lo zero in pianura e tende, nella giornata di domani, ad isolarsi in un cut-off destinato a muoversi verso sudest per ricongiungersi tra venerdì e sabato alla perturbazione principale sull’Europa orientale. Questo avviene sotto la spinta di un’alta pressione che dall’Atlantico si porta sabato sul canale della Manica causando un forte rialzo dello zero termico per la fine della settimana in un generale contesto di tempo stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con addensamenti su zone montane e pedemontane alpine al primo mattino. Possibili foschie al primo mattino sull’Alessandrino. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio al primo mattino a ridosso delle Alpi, più probabile sul Piemonte sudoccidentale. Zero termico in aumento fino ai 600-800 m con valori più alti sulle Alpi.

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti inizialmente da nordest a tutte le quote; moderati in montagna al mattino con rinforzi sull’Appennino e deboli altrove. Generale attenuazione della ventilazione dal pomeriggio con rotazione dei venti da sudovest nei bassi strati. Altri fenomeni: temperature minime ampiamente sotto lo zero in pianura.