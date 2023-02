Previsioni Meteo Piemonte: tempo stabile e prevalentemente soleggiato

MeteoWeb

Un’area di alta pressione mantiene tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte per questi giorni, con temperature miti oltre la norma del periodo, anche in quota. La situazione rimane sostanzialmente invariata fino a metà della prossima settimana: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, ma con foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde della giornata. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve rialzo sui 3400-3500 metri a sud e 3200-3300 metri a nord. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti deboli prevalentemente nordoccidentali sui rilievi alpini, più calmi e di direzione variabile nel pomeriggio; calmi o deboli prevalentemente sudoccidentali in pianura; deboli da sud sull’Appennino, con moderati rinforzi in serata.