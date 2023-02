Previsioni Meteo Piemonte: temperature in aumento

MeteoWeb

“Un robusto anticiclone di origine atlantica si espande sull’Europa occidentale, mentre una saccatura polare discende gradualmente dalle repubbliche baltiche verso i Balcani; tale situazione manterrà tempo in gran parte soleggiato sul Piemonte fino a sabato, associato ad una ventilazione sostenuta in quota e rinforzi per foehn nelle vallate alpine fino agli sbocchi vallivi, a tratti estese alle pianure orientali. Domenica un flusso di correnti orientali nei bassi strati determinerà un parziale aumento della copertura sulle zone pedemontane e di pianura. Si segnala che l’innalzamento della pressione e l’effetto del foehn determineranno un progressivo aumento delle temperature, che raggiungerà il picco nella giornata di sabato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno, nel corso del pomeriggio tenui velature in transito. Precipitazioni assenti. Zero termico in progressivo aumento fino ai 2700-2800 m a nord e 3000 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati da nord-nordovest sulle Alpi, con raffiche forti sulle creste dei rilievi settentrionali dal pomeriggio; deboli prevalentemente sudoccidentali sull’Appennino; deboli occidentali in pianura. Locali rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali dal pomeriggio.