Previsioni Meteo Piemonte: sole e stabilità fino a domani mattina

“Sul Mediterraneo centrale è presente un promontorio anticiclonico nord-africano che manterrà tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte fino a domani mattina, con temperature sopra la norma del periodo, soprattutto in quota. I cieli, più soleggiati sulle Alpi, saranno offuscati da nebbie e nubi basse in pianura, a causa della stabilità atmosferica e delle inversioni termiche notturne. Tra mercoledì pomeriggio e venerdì una saccatura atlantica si approfondirà progressivamente sull’Europa occidentale portando un generale aumento della nuvolosità sulla nostra regione, con precipitazioni deboli sparse, a carattere nevoso oltre 1500 m circa“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo inizialmente soleggiato sulle Alpi e più grigio su pianure e Appennino per la presenza di nebbie e nubi basse. Generale aumento della copertura nuvolosa dalla tarda mattinata con cielo molto nuvoloso o coperto in serata. Precipitazioni deboli sparse dal pomeriggio a partire dal settore appenninico in graduale estensione al resto della regione in serata. Quota neve in diminuzione da 1700 a 1500 m. Zero termico in progressivo calo fino a 1800 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli o moderati tra ovest e sudovest sulle Alpi; sugli altri settori calma di vento a eccezione di una debole ventilazione da sud sull’Appennino in serata.