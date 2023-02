Previsioni Meteo Piemonte: brusco peggioramento e quota neve in calo

MeteoWeb

“Una circolazione depressionaria centrata sull’Europa sudoccidentale determina condizioni caratterizzate da nuvolosità irregolare sulla nostra regione, con associate precipitazioni isolate poco significative nel corso del pomeriggio odierno, mentre domani una temporanea rotazione dei flussi dai quadranti occidentali favorirà schiarite anche ampie in giornata. Da domenica la circolazione depressionaria si porta sul medio Tirreno, richiamando sulla Pianura Padana aria fredda di origine artica continentale che causerà un peggioramento generalizzato, più marcato sul settore occidentale e sudoccidentale della regione, con quota neve in calo dal pomeriggio fino ai 200 m. Sull’intensità e la persistenza di tale peggioramento e per una più corretta definizione della quota neve, data la diversa evoluzione che si potrebbe delineare dal pomeriggio di domenica, è opportuno attendere i prossimi aggiornamenti“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani al mattino cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su zone di pianura e collina e sul settore appenninico per nubi basse e foschie, prevalentemente soleggiato altrove; dal pomeriggio schiarite diffuse ad accezione di nuvolosità irregolare sulle aree più meridionali. Precipitazioni assenti salvo debole pioviggine sul settore appenninico di confine, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Zero termico in lieve calo fino ai 2000-2100 metri. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti al mattino moderati occidentali in montagna e sudoccidentali sull’Appennino, in attenuazione e di direzione variabile dal pomeriggio; calmi o deboli variabili altrove. Locali condizioni di foehn al mattino nelle vallate occidentali.