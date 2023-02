Previsioni Meteo Piemonte: in arrivo nevicate fino a bassa quota

MeteoWeb

“Un robusto anticiclone di origine atlantica interessa l’Europa occidentale, mantenendo tempo soleggiato sul Piemonte nel pomeriggio odierno, con condizioni di foehn in Valle Ossola e sulle pianure orientali e temperature primaverili. Domani la progressiva discesa di un nucleo di aria artica sul nord Italia convoglierà correnti fredde sulla regione, determinando un aumento delle nubi, deboli nevicate fino a bassa quota in serata e nella giornata di lunedì e un forte calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani al mattino cielo sereno in quota e più grigio su zone pedemontane occidentali e pianure per nubi basse e foschie dense, in parziale diradamento nelle ore centrali; nel pomeriggio aumento della copertura, più compatta sul settore occidentale. Dal tardo pomeriggio precipitazioni deboli sparse sul settore occidentale, a carattere nevoso oltre i 300 metri. Zero termico in ulteriore forte calo fino a 700-900 m in serata. Temperature in diminuzione. Venti moderati settentrionali in montagna, con raffiche forti su Alpi Pennine e Lepontine; deboli prevalentemente da est in pianura con rinforzi moderati sul settore orientale nel pomeriggio.