Previsioni Meteo Piemonte: forte calo delle temperature e neve a bassa quota

MeteoWeb

Oggi “la progressiva discesa di un nucleo di aria artica sul nord Italia convoglierà correnti fredde sulla regione, determinando un aumento delle nubi, deboli nevicate fino a bassa quota in serata e nella giornata di lunedì e un forte calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo nuvoloso al primo mattino, con successive schiarite irregolari e nuovo aumento della copertura dal tardo pomeriggio; nubi più compatte su zone montane e pedemontane alpine. Precipitazioni deboli o localmente moderate, su Cuneese e Torinese al mattino e su zone montane e pedemontane alpine nel pomeriggio; quota neve sui 300 m al mattino, in calo fino al suolo in serata. Zero termico in deciso calo sui 300-400 m. Temperature in diminuzione. Venti moderati da est-nordest a tutte le quote, con rinforzi sulle pianure orientali nel pomeriggio.