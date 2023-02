Previsioni Meteo Piemonte: crollo delle temperature e neve in pianura

MeteoWeb

“Il transito di una goccia fredda sul Piemonte determina, tra la serata odierna e il primo mattino di domani, nevicate su zone montane e pedemontane alpine e sui primi tratti pianeggianti adiacenti e un deciso calo delle temperature, con le minime diffusamente al di sotto dello zero in pianura. Domani l’allontanamento del minimo verso ovest garantirà un miglioramento del tempo, con giornate soleggiate ma fredde“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo soleggiato con nubi residue sul Cuneese in diradamento nel corso della mattinata. Precipitazioni al mattino deboli su zone montane e pedemontane alpine e tratti pianeggianti adiacenti, con valori moderati sul Cuneese; quota neve al suolo. Zero termico in temporaneo aumento su 800-1000 m nelle ore centrali e in successivo calo in serata sui 400 m, con valori intorno a 700-800 m sulle Alpi. Temperature in diminuzione. Venti moderati dai quadranti orientali a tutte le quote, con rinforzi sulle pianure orientali al primo mattino e in serata.