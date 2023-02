Previsioni Meteo Piemonte: temperature rigide fino a venerdì

MeteoWeb

“Il bacino del Mediterraneo è attualmente sotto l’influenza di aria fredda artica associata ad una vasta area di bassa pressione estesa dalla Russia fino alla penisola iberica. Le fredde correnti artiche determinano flussi secchi ed in prevalenza orientali sulla nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, ma con temperature rigide, soprattutto al primo mattino. Tale situazione si protrarrà fino a venerdì, quando la rimonta dell’alta pressione dall’Atlantico favorirà un aumento delle temperature, in un contesto di bel tempo“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti a ridosso dei rilievi alpini. Precipitazioni assenti. Zero termico su valori prossimi al suolo, ma in temporaneo aumento fino a 500-600 m nelle ore centrali della giornata. Temperature in diminuzione. Venti dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati in montagna e deboli in pianura. Intensificazione della ventilazione nel pomeriggio sui rilievi meridionali e pianure orientali.