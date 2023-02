Previsioni Meteo Piemonte: forte maltempo e neve a bassa quota

MeteoWeb

“La presenza di un minimo depressionario sul Nord Italia determina sul Piemonte marcato maltempo dal pomeriggio odierno, con precipitazioni più intense sulla parte sudovest della regione, nevose anche a bassa quota. I fenomeni perdureranno fino alla mattinata di domani, per poi attenuarsi nel corso del pomeriggio con l’allontanamento del minimo. Rimarremo comunque in un contesto perturbato ancora per un po’ di giorni, con nubi irregolari e qualche debole precipitazione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo molto nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti più consistenti sul settore sudoccidentale. Precipitazioni al primo mattino moderate sulle zone sudoccidentali, deboli su Torinese, Astigiano e Alessandrino. Fenomeni più sparsi altrove. Attenuazione nel corso della mattinata e progressivo esaurimento nel pomeriggio a partire da nord. Quota neve inizialmente sui 100-200 m, in aumento fino a 300-400 m. Zero termico in aumento sui 700-800 m nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Venti da est in montagna, moderati al mattino, in calo nel pomeriggio. Da nord-nordest in pianura, deboli localmente moderati con rinforzi su Astigiano e Alessandrino al mattino.