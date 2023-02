Previsioni Meteo Piemonte: quota neve in brusco calo, domani fiocchi a bassa quota

MeteoWeb

“Una vasta saccatura interessa tutta l’Europa, con un minimo chiuso sulla Penisola Iberica e aria fredda di origine polare che scende verso sud. Nella giornata odierna la perturbazione sarà ancora lontana e le condizioni del tempo rimarranno stabili, con nubi irregolari. Da domani mattina l’avvicinamento di queste strutture al Piemonte e l’ingresso di aria fredda nei bassi strati da est sulla Pianura Padana, determineranno un peggioramento del tempo con precipitazioni su tutta la regione, moderate sulla parte occidentale. La quota neve andrà ad abbassarsi in modo brusco con l’arrivo dell’aria fredda, fino a 100-200 metri in serata. Le precipitazioni perdureranno fino a lunedì mattina per poi attenuarsi ed esaurirsi nel pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo parzialmente nuvoloso nelle ore prima dell’alba con nuvolosità in rapido aumento fino a cielo molto nuvoloso nel pomeriggio. Al mattino deboli precipitazioni localmente moderate sulla parte ovest, più sporadiche e sparse altrove. Dalle ore centrali intensificazione sui settori sudoccidentali, in particolare su Cuneese e basso Torinese; fenomeni più deboli a est e a nord della regione. Quota neve in calo sui 400-500 metri a metà giornata e fino ai 100-200 metri in serata. Zero termico in forte calo fino a 500-600 metri a fine giornata. Temperature in diminuzione. Venti orientali a tutte le quote: deboli localmente moderati sulle Alpi nord e nordovest, moderati o forti sui settori montani sudoccidentali e meridionali, moderati localmente forti sulle pianure orientali. Deboli altrove.