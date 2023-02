Previsioni Meteo Piemonte: pioggia e neve, domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Una struttura depressionaria sul Mar Mediterraneo convoglia correnti orientali sul Piemonte, determinando una nuvolosità irregolare e debole nevischio sul settore sudoccidentale. Domani la risalita di un minimo sul Mar Tirreno causerà un nuovo peggioramento del tempo dal pomeriggio, con precipitazioni deboli diffuse e picchi moderati sul settore sudoccidentale, a carattere nevoso oltre i 400-600 m sul basso Piemonte e oltre gli 800-1000 m altrove. Un’attenuazione dei fenomeni è attesa nella seconda parte della giornata di giovedì, con residue deboli nevicate limitate ai settori alpini in serata e ampie schiarite a partire da est“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso con copertura in rapido aumento fino a cielo molto nuvoloso già in mattinata. Precipitazioni al mattino debole nevischio su Alpi meridionali e Appennino; nel pomeriggio estensione delle precipitazioni a gran parte della regione, con valori deboli o localmente moderati; fenomeni più intensi sul settore meridionale. Quota neve sui 400-600 m sul basso Piemonte, sugli 800-900 m sul resto della regione. Zero termico in aumento fino a 1300-1400 m a nord e 800-1000 m a sud. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati in montagna con rinforzi su Appennino e Alpi Marittime e deboli in pianura con rinforzi su Astigiano e Alessandrino.