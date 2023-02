Previsioni Meteo, si delinea la svolta: da domenica torna l’inverno con freddo, maltempo e tanta neve

MeteoWeb

Si delinea la svolta meteo che ci aspetta nel weekend, e in modo particolare nella giornata di Domenica 26 Febbraio. Dopo il lungo periodo anticiclonico e mite che stiamo vivendo da ormai due settimane, tornerà a ruggire l’inverno. Intanto, però, sull’Italia continua a fare molto caldo anche oggi con temperature primaverili da Nord a Sud, tanto che al momento abbiamo +15°C a Pordenone, +18°C a Roma, +20°C a Ragusa.

Il clima rimarrà mite, molto mite, per tutta la settimana fino a Sabato 25 Febbraio. Anzi, proprio tra Venerdì 24 e Sabato 25 avremo un ulteriore richiamo caldo proveniente dal deserto del Sahara che farà ulteriormente aumentare le temperature in tutto il Paese, soprattutto al Sud ma non solo. Anche al Nord la colonnina di mercurio subirà un’ulteriore impennata verso l’alto, come possiamo osservare dalle mappe successive che evidenziano però come all’alba di Lunedì 27 almeno il Centro/Nord del Paese sarà nuovamente in pieno inverno, con temperature polari al Nord e tipicamente invernali anche al Centro:

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF mostrano chiaramente l’evoluzione meteorologica attesa per i prossimi giorni: il freddo si dirigerà principalmente su Spagna e Portogallo, quindi nella penisola Iberica, ma ingloberà almeno mezza Italia da Napoli in sù, determinando abbondanti nevicate tra domenica pomeriggio e lunedì 27 in modo particolare tra Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Previsioni Meteo, le mappe sinottiche tra 22 Febbraio e 3 Marzo: torna a ruggire l'inverno

Gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli evidenziano una ciclogenesi mediterranea che Domenica 26 Febbraio si porterà proprio sul Centro Italia determinando maltempo localmente intenso e nevicate abbondanti fino a bassa quota. Precipitazioni più scarse, almeno in questa fase, sia al Nord che al Sud, anche se in Piemonte qualche nevicata ci sarà.

E la prossima settimana il maltempo dovrebbe ulteriormente concentrarsi al Centro/Sud, in attesa della grande ondata di gelo di inizio marzo che a livello di tendenza a lungo termine inizia ad intravedersi anche sui modelli da Nord/Est verso l’Europa. E’ su quest’evento, scatenato dallo Stratwarming dei giorni scorsi, che si concentrano le più grandi attenzioni dell’inverno: potrebbe essere l’evento meteo più rilevante dell’intera stagione. Una situazione che monitoriamo con particolare attenzione. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: