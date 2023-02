Previsioni Meteo Toscana: temperature in rialzo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi prevalentemente sereno.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: in rialzo, soprattutto in collina e in montagna.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili con rinforzi di Maestrale dal pomeriggio sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi dal pomeriggio sul settore meridionale.

Temperature: in ulteriore aumento sia le minime che le massime; ancora gelate nelle pianure e nei fondivalle.

Lunedì 13 sereno o poco nuvoloso. Addensamenti sulle zone orientali (in particolare Appennino) tra la notte e la mattina.

Venti: deboli nord-orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. In lieve diminuzione sui rilievi.

Martedì 14 soleggiato. Durante la notte e le prime ore della mattina possibili nubi basse sulle zone costiere e sull’Arcipelago.

Venti: deboli, di Maestrale lungo la costa.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in lieve diminuzione nelle pianure con gelate diffuse, in aumento sui rilievi. Massime in aumento sui rilievi, stazionarie altrove.

Mercoledì 15 in mattinata parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle pianure settentrionali e sulle zone costiere centro-settentrionali, sereno o poco nuvoloso altrove. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: deboli occidentali.

Mari: tra poco mossi e localmente mossi.

Temperature: minime in lieve aumento sulle zone settentrionali e su quelle costiere, pressoché stazionarie altrove. Massime in lieve aumento sulle zone centro-meridionali e orientali, stazionarie o in lieve diminuzione altrove.