Previsioni Meteo Toscana: domani punte di +17°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno. In serata nubi basse o foschie sulla costa e valdarno inferiore.

Venti: deboli variabili sulle zone interne, di Maestrale fino a moderati lungo la costa, in particolare quella centro-meridionale.

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: massime in locale lieve flessione in pianura fino a circa 15°C; in ulteriore aumento in montagna.

Domani in prevalenza sereno soprattutto in collina e in montagna, con nubi basse al mattino sulle pianure e sulle zone costiere centro-settentrionali, in temporaneo dissolvimento nel pomeriggio e in nuova formazione in serata.

Venti: deboli di Maestrale sulla costa con temporanei rinforzi nel pomeriggio.

Mari: tra poco mossi e localmente mossi a largo.

Temperature: minime in aumento sulle pianure settentrionali, stazionarie altrove con gelate nelle valli. Massime in aumento sulle province centro-meridionali con punte di 16-17°C. Marcata inversione termica.