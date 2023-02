Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge nel weekend

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso, parziali schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili con prevalente componente sud occidentale sul litorale settentrionale.

Mari: poco mosso o localmente mosso il Ligure a largo.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Domani nuvoloso con possibilità di locali pioviggini, qualche schiarita pomeridiana.

Venti: deboli-moderati di Libeccio.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento in pianura, in lieve calo in quota. Massime stazionarie.

Sabato 18 nuvoloso, possibilità di locali piogge.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso.

Temperature: stazionarie.

Domenica 19 nuvoloso, possibilità di locali piogge.

Venti: moderati di Scirocco su Arcipelago e litorale, deboli variabili altrove.

Mari: mossi

Temperature: in aumento le minime.