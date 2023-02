Previsioni Meteo Toscana: nel weekend tornano freddo e neve

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto con possibilità di qualche debole pioggia.

Venti: deboli meridionali, in rinforzo in serata.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Domani molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli piogge sparse, in intensificazione dal pomeriggio-sera.

Venti: moderati di Scirocco su Arcipelago e costa, deboli altrove.

Mari: mossi. Poco mossi sottocosta sulla costa centro-settentrionale.

Temperature: stazionarie.

Sabato 25 molto nuvoloso con possibilità di precipitazioni sparse, in intensificazione dalla sera.

Venti: deboli-moderati da est, sud-est.

Mari: mossi. Poco mossi sottocosta sulla costa centro-settentrionale.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 26 dalla notte molto nuvoloso o coperto con precipitazioni più frequenti e abbondanti sulle zone appenniniche e orientali. In nottata neve solo sulle cime appenniniche, ma in rapido abbassamento fino a quote di collina, bassa collina, già dalla tarda mattina. Dal pomeriggio miglioramento sulle zone di nord ovest.

Venti: moderati o forti da nord est con raffiche di burrasca in Appennino, sottovento ad esso, su costa e Arcipelago.

Mari: molto mossi al largo.

Temperature: in forte diminuzione.