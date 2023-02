Previsioni Meteo Toscana: neve e piogge sparse

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni su dorsale appenninica, Arcipelago e grossetano. Quota neve tra 300-500 m sull’Appennino intorno a 800-1000 metri al sud.

Venti: moderati-forti da nord-est, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi al largo, fra poco mossi e mossi sottocosta.

Temperature: stazionarie o in locale aumento.

Domani molto nuvoloso con isolate precipitazioni, in intensificazione dalla sera a partire da sud.

Venti: moderati o localmente forti da est, nord-est.

Mari: mossi o molto mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento.

Mercoledì 1° marzo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, in trasferimento da sud verso nord. Quota neve intorno ai 400-600 metri in Appennino, 800-900 metri sull’Amiata.

Venti: moderati o localmente forti da nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Giovedì 2 tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla dorsale appenninica.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime stazionarie o in locale diminuzione, massime in sensibile aumento.