Previsioni Meteo Toscana: crollo termico da domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso al mattino, rapido rasserenamento nel pomeriggio a partire dalle zone interne.

Venti: deboli variabili nell’interno tendenti a disporsi dai quadranti orientali. Moderati inizialmente occidentali sulla costa in rotazione a Maestrale e infine a Grecale (tarda serata).

Mari: mossi, in particolare a largo.

Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento su valori al di sopra delle medie. Calo termico in serata a partire dalle zone appenniniche.

Domani poco nuvoloso.

Venti: orientali, localmente anche moderati sulla costa e sui settori meridionali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: minime in calo con locali gelate in pianura, massime in calo con valori inferiori ai 10 gradi su gran parte della regione. Freddo in montagna.

Lunedì 6 parzialmente nuvoloso.

Venti: moderati o forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in calo, minime attorno a zero in pianura (locali gelate nelle zone più riparate dal vento), massime inferiori a 10 gradi in pianura. Valori inferiori alle medie del periodo.

Martedì 7 poco nuvoloso con temporanei addensamenti.

Venti: moderati o localmente forti orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie (minime prossime a zero in pianura, massime inferiori a 10 gradi). Molto freddo in montagna.