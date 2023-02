Previsioni Meteo Toscana: crollo termico ed estese gelate

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sui settori orientali e di nord ovest.

Venti: orientali, moderati sulla costa e sui settori meridionali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: minime in calo con locali gelate in pianura, massime in diminuzione con valori inferiori ai 10 gradi su gran parte della regione. Freddo in montagna.

Domani parzialmente nuvoloso o temporaneamente nuvoloso, ma senza precipitazioni.

Venti: moderati o forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo, minime attorno a zero sulle pianure settentrionali, gelate nelle zone più riparate dal vento, massime intorno ai 6-8 gradi in pianura. Molto freddo in montagna e in alta collina (valori inferiori allo zero anche di giorno).

Martedì 7 residui addensamenti in mattinata, sereno nel pomeriggio.

Venti: moderati o localmente forti nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo su valori ben al di sotto delle medie. Massime in pianura comprese tra i 5 e i 7°C, giornata di gelo oltre i 600-700 metri di quota.

Mercoledì 8 sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati nord orientali.

Mari: mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in calo nei valori minimi con estese gelate anche in pianura, in particolare nelle valli delle province centro-meridionali. Molto freddo.