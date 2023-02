Previsioni Meteo Toscana: nevicate fino a quote di fondovalle

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con locali e temporanei addensamenti in Appennino.

Venti: moderati o localmente forti nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo su valori ben al di sotto delle medie. Gelate nelle pianure interne riparate dai venti di Grecale. Massime in pianura comprese tra i 5 e i 7 °C, fino a 8-9 °C sulla costa, con temperature costantemente sotto zero oltre i 600-700 metri di quota.

Domani inizialmente poco nuvoloso con incremento delle nubi nel corso della giornata e possibilità di deboli nevicate fino a quote di fondovalle sulle zone orientali della regione (Alto Mugello, Val Tiberina e versanti emiliano-romagnoli).

Venti: moderati nord orientali con locali forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: quasi stazionarie su valori inferiori alle medie. Minime sottozero nelle pianure interne riparate dei venti di Grecale, massime non oltre 5-8 gradi in pianura (costantemente inferiori a zero le temperature oltre 700-800 metri di quota).

Giovedì 9 parzialmente nuvoloso al mattino con addensamenti anche consistenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino associati a deboli nevicate fino a quote di fondovalle. Attenuazione delle nubi dal pomeriggio con ampie schiarite.

Venti: moderati orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime sul nord della regione con gelate nelle pianure interne riparate dei venti di Grecale, massime non oltre 5-8 gradi in pianura (costantemente inferiori a zero le temperature oltre 700-800 metri di quota).

Venerdì 10 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o al più moderati nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con estese gelate mattutine, massime in aumento, in particolare in montagna.