Previsioni Meteo Toscana: gelate nelle pianure interne riparate dei venti

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nottetempo e in mattinata con addensamenti anche consistenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino associati a isolate e deboli nevicate. Attenuazione delle nuvolosità già nel corso della mattinata fino a cielo sereno sulle zone centro-settentrionali dal pomeriggio e ovunque in serata.

Venti: moderati orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime sul nord della regione con gelate nelle pianure interne riparate dei venti di Grecale, massime non oltre 5-8 gradi in pianura (costantemente inferiori a zero le temperature oltre 700-800 metri di quota).

Domani sereno.

Venti: deboli o al più moderati nord orientali.

Mari: poco mossi o localmente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in calo con gelate mattutine anche nei fondovalle riparati dal vento; massime in aumento, in particolare in montagna.

Sabato 11 sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte nel pomeriggio.

Venti: deboli da nord.

Mari: poco mossi sottocosta

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento ma con estese gelate nelle pianure dell’interno.

Domenica 12 in prevalenza sereno.

Venti: deboli variabili con rinforzi di Maestrale dal pomeriggio sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi dal pomeriggio sul settore meridionale.

Temperature: in aumento.