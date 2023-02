Previsioni Meteo Trentino: tornano freddo, pioggia e neve

MeteoWeb

“Oggi, martedì, molto soleggiato con formazione di locali foschie o nubi basse più compatte a sud e dalla sera. Mercoledì nuvoloso o molto nuvoloso con temperature massime in calo. Giovedì molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni nevose oltre 1500 m circa e ridotta escursione termica giornaliera. Venerdì e sabato nuvolosità variabile con possibili deboli precipitazioni sparse. Domenica molto soleggiato con venti settentrionali a carattere di foehn in valle“: lo riporta il consueto bollettino con le previsioni meteo di MeteoTrentino.

Oggi molto soleggiato con formazione di locali foschie o nubi basse più compatte a sud e dalla sera. Temperature massime stazionarie o in aumento. Venti deboli settentrionali in quota, a regime di brezza in valle.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso con temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati sudoccidentali in quota, deboli variabili o a regime di brezza in valle.

Giovedì 23 molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni nevose oltre 1500 metri circa e ridotta escursione termica giornaliera. Venti deboli o moderati sudoccidentali in quota, deboli variabili in valle.

Venerdì 24 e sabato 25 nuvolosità variabile con possibili deboli precipitazioni sparse. Domenica molto soleggiato con venti settentrionali a carattere di foehn in valle