Previsioni Meteo Trentino: forti raffiche di vento in quota, nelle valli arriva il foehn

“Nelle prossime ore e soprattutto nella prossima notte e domani mattina venti settentrionali localmente molto intensi interesseranno le Alpi. Specie sui rilievi a nord sarà possibile qualche bufera di neve con accumuli nulli o al più di qualche centimetro” lo comunica la Provincia di Trento in una nota. “In montagna, nelle zone esposte, si potranno verificare raffiche eccezionalmente forti. In molte valli soffierà il foehn con locali raffiche forti o molto forti. Nelle vallate più basse, dove soffieranno i venti di foehn, le temperature saranno di stampo primaverile con massime vicine o superiori a 15 – 18°C. I venti tenderanno ad attenuare dal pomeriggio di sabato quando affluirà aria via via più fredda e la quota dello zero termico, dai circa 3.000 metri del mattino, scenderà sotto i 1.000 metri entro la sera“.

