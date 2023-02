Previsioni Meteo Valle d’Aosta: inversioni termiche mattutine nelle valli

MeteoWeb

“Un vasto anticiclone sull’Europa centrale determinerà per buona parte della prossima settimana condizioni stabili e temperature miti sulla nostra regione, caratterizzate da inversioni termiche mattutine nelle valli“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Domani cielo sereno.

Temperature: senza variazioni di rilievo o massime in lieve aumento.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m deboli nord-orientali, in rotazione da SE; NE->SE deboli nelle valli.

Martedì 14 cielo generalmente sereno.

Temperature: in lieve aumento.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m SE deboli; SE deboli nelle valli.