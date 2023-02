Previsioni Meteo Valle d’Aosta: tempo stabile, soleggiato e ventoso

MeteoWeb

“La circolazione a grande scala sarà caratterizzata sino a sabato dalla presenza di correnti in quota nordoccidentali, a tratti intense, ed in parte più umide nella mattina di giovedì. Il tempo sulla nostra regione sarà generalmente stabile, soleggiato e ventoso, con rannuvolamenti sulla dorsale alpina settentrionale nella mattinata di giovedì. Da domenica al momento la predicibilità è scarsa, anche se il contesto meteorologico non dovrebbe cambiare molto: potrebbero continuare a dominare le correnti in quota settentrionali, ma con un passaggio più umido nella giornata di lunedì“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Domani cielo prevalentemente sereno con passaggi di nubi alte e sottili a metà mattina e dalla fine del pomeriggio.

Temperature: in aumento, sensibile in montagna.

Pressione: stazionaria.

Venti: 3000 m da NW al mattino moderati, nel pomeriggio forti. Sulle testate vallive da NW-N, al mattino moderati, nel pomeriggio forti; nelle valli al mattino deboli da W-NW, intensificazione nel pomeriggio sino a moderati.