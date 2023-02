Previsioni Meteo Valle d’Aosta: domani forte calo delle temperature e possibili nevicate

MeteoWeb

“Un minimo depressionario in avvicinamento dalla Penisola iberica convoglia aria a tratti umida verso le Alpi, specie domani, quando insieme alla discesa di una massa d’aria fredda polare, favorirà qualche nevicata, più importante sul Piemonte e parte della Liguria e più mitigata sulla nostra regione“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi in prevalenza soleggiato con transito di qualche nube medio-alta.

Temperature: minime in calo nelle valli e in lieve aumento in quota, massime in lieve aumento, specie nel fondovalle.

Pressione: in calo.

Venti: 3000 m da deboli a moderati settentrionali; episodi di foehn nelle valli.

Domani giornata caratterizzata da un forte calo delle temperature, qualche schiarita al mattino seguita da un rapido aumento della nuvolosità associato a qualche debole nevicata, probabilmente confinata sui rilievi, specie quelli a confine col Piemonte, localmente moderata.

Temperature: in forte calo, specie le massime.

Pressione: il lieve aumento.

Venti: 3000 m SE da deboli a moderati; SE deboli nelle valli. Temperature in forte calo