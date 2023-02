Previsioni Meteo Valle d’Aosta: piogge e schiarite nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria unita a una massa d’aria polare interesserà la nostra regione per i prossimi giorni: fino a giovedì si alterneranno correnti più umide da SE, foriere di qualche debole precipitazione, a temporanee schiarite; successivamente una rotazione dei venti da NW privilegerà le schiarite“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi nuvoloso con basso rischio di qualche debole e isolato fiocco in montagna. Graduali schiarite dal pomeriggio.

Temperature: in lieve aumento.

Pressione: stazionaria.

Venti: 3000 m SE da deboli a moderati; SE deboli nelle valli.

Domani inizialmente abbastanza soleggiato con aumento della nuvolosità dal pomeriggio e deboli precipitazioni sparse dalla serata, specie sui rilievi meridionali. Limite neve in calo da circa 1200 a 700 m.

Temperature: minime in lieve calo nelle valli, massime in lieve aumento.

Pressione: in calo.

Venti: 3000 m SE->E da deboli a moderati, temporaneamente forti in serata; SE deboli nelle valli.