Previsioni Meteo Valle d’Aosta: oggi vento forte in montagna con foehn nelle valli

“Tra l’anticiclone atlantico e una depressione sull’Europa orientale, correnti settentrionali interessano la Valle d’Aosta, con tempo in prevalenza soleggiato oggi e domani e foehn nelle valli; domenica si avrà la discesa di una saccatura da nord, seguita nei giorni successivi dall’ingresso di aria fredda da est“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi abbastanza soleggiato, con qualche nuvola alta; annuvolamenti e qualche fiocco sui confini settentrionali fino al primo pomeriggio.

Temperature: in calo tranne le minime nelle valli.

Pressione: in lieve aumento.

Venti: 3000 m forti settentrionali; foehn nelle valli.

Segnalazioni: vento forte in montagna con foehn nelle valli.

Domani soleggiato, con nubi in aumento dal pomeriggio, qualche fiocco in serata sui confini.

Temperature: in calo tranne le minime in montagna.

Pressione: stazionaria.

Venti: 3000 m forti settentrionali; foehn nelle valli.