Previsioni Meteo Valle d’Aosta: temperature in sensibile calo

“La nostra regione continua a trovarsi tra un anticiclone atlantico in espansione verso NE e una depressione sull’Europa orientale in espansione verso un minimo relativo sul Marocco. Ne consegue l’ingresso progressivo di una massa d’aria fredda e relativamente umida che tenderà ad allontanarsi nella seconda parte della settimana“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi prevalentemente soleggiato con graduale aumento delle nubi dal pomeriggio, specie sui confini, dove non è escluso qualche sporadico fiocco dalla serata.

Temperature: in sensibile calo, più contenuto nei valori minimi in montagna.

Pressione: senza variazioni di rilievo.

Venti: 3000 m forti settentrionali in attenuazione e rotazione da NE; episodi di foehn nelle valli.

Domani schiarite più ampie al mattino e nella valle centrale alternate a addensamenti, specie sul settore SE associati a qualche sporadico fiocco sui rilievi, più probabile su quelli a confine col Piemonte in serata.

Temperature: in sensibile calo.

Pressione: senza variazioni di rilievo.

Venti: 3000 m deboli dai quadranti orientali; SE deboli nelle valli.