Previsioni Meteo Valle d’Aosta: fiocchi di neve tra mercoledì e giovedì

“La circolazione a grande scala è caratterizzata sino a tutto giovedì dalla presenza di una vasta area di bassa pressione sull’Italia centrale, alimentata da aria fredda e a tratti umida di origine siberiana. Il tempo sulla nostra regione resta generalmente stabile e freddo, con un passaggio nuvoloso e qualche occasionale fiocco di neve tra mercoledì notte e giovedì mattina. Da venerdì un’area di alta pressione atlantica potrebbe progressivamente interessare la regione alpina; il tempo sulla valle d’Aosta potrebbe rimanere stabile ed asciutto, con temperature in aumento, specie in montagna, a partire da sabato“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Domani sino a metà pomeriggio cielo poco nuvoloso, qualche nube sulle montagne della valle centrale. Poi progressivo aumento delle nubi basse a partire dal settore SE sino a cielo molto nuvoloso in serata all’interno delle valli, ancora sereno sopra i 3000m circa. In bassa valle al confine col Piemonte possibile qualche occasionale fiocco di neve in serata ma senza accumulo.

Temperature: nelle valli ed in media montagna in calo, specie le minime. In alta montagna minime in aumento, massime stazionarie.

Pressione: in lieve aumento.

Venti: 3000 m al mattino da deboli a localmente moderati da E, nel pomeriggio rotazione da NE e temporanea attenuazione, in serata rinforzo sino a moderati, specie sulla dorsale E. Nelle valli da E-SE, generalmente deboli, moderati e a tratti forti in bassa valle a partire da mezzogiorno.