Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile, vento in montagna

“Il Veneto si trova sul confine tra un’area anticiclonica in espansione dall’Atlantico e una depressione che gravita sull’Europa orientale. Il tempo sarà stabile: in alta montagna ventoso, a causa del flusso di correnti settentrionali racchiuse tra le suddette aree; in pianura l’aspetto più significativo sarà la formazione di foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in montagna sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature; in pianura poco nuvoloso con foschie e nebbie in dissolvimento o sollevamento nelle ore centrali e in nuova formazione dopo il tramonto. Temperature diurne prevalentemente in lieve diminuzione sulle zone pianeggianti, in locale variazione in montagna. Venti in quota nord-occidentali tesi, anche forti alle quote più alte; in pianura deboli variabili.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte, con foschie/nebbie su buona parte della pianura fino alla mattina e dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti; solo sulle Dolomiti settentrionali probabilità medio-bassa (25-50%) di nevischio soprattutto nelle ore pomeridiane.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione; massime in rialzo su Prealpi e pedemontana centro-occidentali, in diminuzione sul veneziano e sulla pianura trevigiana, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota da nord-ovest, forti, a tratti molto forti sulle cime più alte; nelle valli variabili, con possibili rinforzi di Foehn. In pianura in prevalenza deboli occidentali, salvo modesti rinforzi di Foehn sulla pedemontana occidentale e in prossimità della costa dal pomeriggio dai settori nord-orientali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Venerdì 3 cielo a tratti nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta; sulle zone pianeggianti foschie/nebbie fino alla mattina e in serata.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve sulle Dolomiti settentrionali soprattutto a fine giornata.

Temperature: Sulle zone montane prevalentemente in aumento. In pianura minime stazionarie o in locale variazione, massime in calo sulle zone occidentali e meridionali, in ripresa altrove.

Venti: In quota da nord-ovest, tesi/forti in rinforzo fino a molto forti dalla sera; nelle valli variabili con possibili raffiche di Foehn. In pianura nella prima metà della giornata deboli variabili, dal pomeriggio in temporanea intensificazione dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Sabato 4 tempo stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso; nelle ore più fredde foschie/nebbie sulle zone pianeggianti. Temperature prevalentemente in rialzo. Venti molto forti in quota, con raffiche di Foehn nelle valli.

Domenica 5 cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nel tardo pomeriggio/sera, quando non è esclusa qualche precipitazione. Temperature in diminuzione, più marcata in montagna. Ancora ventoso in quota.