Previsioni Meteo Veneto: nebbie e nubi basse sulle zone pianeggianti

“A scala continentale è presente una robusta alta pressione, appena intaccata giovedì in quota dal transito di una saccatura molto lieve; sulla nostra regione dunque prevale almeno inizialmente il cielo sereno, anche se via via tendono a presentarsi alcune nebbie o nubi basse sulle zone pianeggianti specie durante le ore più fredde, oltre ad alcune nubi alte specie venerdì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo generalmente sereno, salvo possibilità di qualche nebbia dopo il tramonto sulle zone pianeggianti.

Domani cielo sereno, salvo nelle ore più fredde alcune probabili nebbie sulle zone pianeggianti, in diradamento diurno ed estensione serale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime prevarrà un contenuto aumento, salvo locali controtendenze; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui in quota e sul litorale centro-meridionale prevarranno le diminuzioni.

Venti: In quota, da deboli sud-occidentali a localmente moderati occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Giovedì 16 cielo in montagna da sereno a poco nuvoloso e in pianura da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno comunque più ampi all’inizio della giornata; foschie o probabili nebbie sparse soprattutto nelle ore più fredde in pianura e in alcune valli prealpine.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno sulle zone centro-meridionali un moderato aumento, altrove contenute variazioni di carattere locale tra cui prevarrà una diminuzione; massime in moderato calo.

Venti: In quota moderati, dapprima occidentali e poi nord-occidentali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, ma con fasi di temporaneo moderato rinforzo dai quadranti occidentali sulle zone centro-meridionali.

Mare: Calmo.

Venerdì 17 cielo nel complesso parzialmente nuvoloso, ma con maggior copertura in pianura e nelle valli prealpine per nubi basse con foschie e alcune probabili nebbie soprattutto durante le ore più fredde; le temperature minime in pianura aumenteranno un po’ e in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in calo a nord, in aumento a sud e senza notevoli variazioni sulle zone centrali.

Sabato 18 cielo in quota poco nuvoloso per nubi medio-alte, in pianura e nelle valli parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso per nubi basse con foschie e alcune probabili nebbie soprattutto durante le ore più fredde; temperature minime in contenuto aumento salvo locali lievi controtendenze sulle Prealpi, massime stazionarie o in lieve calo nelle valli e in contenuto aumento altrove.