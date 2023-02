Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a martedì

MeteoWeb

“Un vasto promontorio anticiclonico manterrà sulla regione condizioni di stabilità fino a martedì, con frequente presenza di nubi basse e nebbie in pianura e nei fondovalle e temperature pressoché stazionarie, o in locale aumento nei valori massimi, con valori superiori alla media del periodo. In seguito la pressione tenderà a cedere per l’approfondimento di una depressione sull’Europa occidentale, che convoglierà correnti umide da sud-ovest, associate ad un aumento della nuvolosità e a possibili sporadiche e deboli precipitazioni sparse“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura parzialmente nuvoloso per persistenza di nubi basse con locali nebbie, altrove poco nuvoloso; dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità. Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso per nubi alte salve in alcuni fondovalle dove persisteranno nubi basse, foschie e nebbie. Temperature massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in montagna. Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest; altrove deboli di direzione variabile.

Domani in pianura nubi basse, foschie e nebbie estese, solo in parziale dissolvimento durante il giorno, con comparsa di parziali schiarite, specie a ridosso della pedemontana. Sulle zone montane iniziali nubi basse in qualche fondovalle, in successivo dissolvimento, seguite da cielo in prevalenza poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura, in calo in quota; massime stazionarie, in calo in quota.

Venti: In alta montagna tesi/forti da nord-ovest. In pianura deboli, a tratti moderati, di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Lunedì 20 sereno o poco nuvoloso, salvo iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, ma meno persistenti rispetto ai giorni precedenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione; massime senza notevoli variazioni in montagna, in aumento in pianura con valori superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura i prevalenza deboli: dai quadranti orientali al mattino, da quelli occidentali al pomeriggio. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo.

Martedì 21 in pianura foschie, nebbie e nubi basse, solo in parziale dissolvimento durante il giorno. Sulle zone montane al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo iniziali foschie e nebbie in qualche fondovalle; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità. Temperatura minima senza notevoli variazioni o in locale aumento; massime in diminuzione in pianura, in aumento in quota. Venti in quota moderati da nord-ovest.

Mercoledì 22 in prevalenza nuvoloso, anche molto nuvoloso in pianura, possibili parziali e temporanee schiarite in quota. Non si esclude la possibilità di qualche sporadica e debole precipitazione sparsa. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie altrove; massime in calo sulle zone montane, altrove stazionarie. Venti in quota deboli da sud-ovest.