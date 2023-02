Previsioni Meteo Veneto: fase instabile domenica sera

MeteoWeb

“L’antagonismo tra l’aria mite a circolazione anticiclonica presente sull’Europa occidentale e quella fredda a circolazione ciclonica presente sull’Europa orientale continua a far affluire sul Veneto correnti fredde dai quadranti settentrionali, anche forti in quota, con nubi e precipitazioni poco significative per l’ostacolo frapposto dalle Alpi; una situazione appena più instabile è attesa domenica sera, per il transito di un piccolo nucleo d’aria fredda; le temperature, dopo una discreta ripresa fino a sabato, tornano a calare“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nuvoloso sulle Dolomiti e sereno o poco nuvoloso altrove; nebbie sulla bassa pianura in diradamento diurno e nuova estensione dal tramonto; un po’ di nevischio sulle Dolomiti centro-settentrionali, per il resto precipitazioni assenti; venti in quota forti da nord-ovest, anche molto forti a tratti sulle cime più alte; possibili alcuni episodi di Foehn nelle valli e su qualche località pedemontana.

Domani cielo da poco a parzialmente nuvoloso, più che altro per passaggi di nubi alte; sulle zone pianeggianti, specie quelle meridionali e costiere, saranno presenti varie nebbie sebbene in temporaneo diradamento durante le ore diurne.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve oltre 1500-1800 m sulle Dolomiti settentrionali, in particolare nelle ore notturne.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno gli aumenti almeno in pianura; le massime in quota e sulla pianura nord-orientale aumenteranno, sulla pianura sud-occidentale diminuiranno e altrove non varieranno molto.

Venti: In quota da nord-ovest, da forti a localmente molto forti salvo temporanea attenuazione mattutina; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte probabili episodi serali di Foehn nelle valli ed occasionalmente sulla fascia pedemontana.

Mare: Perlopiù quasi calmo.

Sabato 4 cielo in pianura da poco a parzialmente nuvoloso, in montagna da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con maggior copertura sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Precipitazioni assenti sulla pianura e modesti fenomeni sparsi sulle zone montane, con probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti centro-settentrionali, bassa (5-25%) su quelle meridionali e nulla o molto bassa (0-5%) sulle Prealpi; limite delle eventuali nevicate in abbassamento, grossomodo da 1300-1600 m a 1000-1300 m.

Temperature: Le minime aumenteranno soprattutto in montagna; le massime in quota diminuiranno un po’, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale, in pianura aumenteranno salvo risultare localmente stazionarie.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, forti o almeno a tratti molto forti; altrove deboli con direzione variabile, a parte probabili fasi di Foehn nelle valli ed occasionalmente sulla fascia pedemontana specie nella prima parte della giornata.

Mare: Fino al pomeriggio, quasi calmo; di sera poco mosso, anche mosso infine al largo del litorale meridionale.

Domenica 5 cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno ma anche fasi di copertura piuttosto estesa; probabili precipitazioni sparse più che altro alla sera, generalmente modeste, con limite delle nevicate in calo grossomodo fino a quote collinari; le temperature minime subiranno in montagna una diminuzione localmente anche sensibile, su costa e pianura meridionale un moderato aumento e altrove contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in diminuzione, salvo locale stazionarietà; vento in quota ancora significativo, benché un po’ in attenuazione.

Lunedì 6 cielo perlopiù poco nuvoloso, precipitazioni generalmente assenti, temperature in diminuzione.