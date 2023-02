Previsioni Meteo Veneto: forti venti in arrivo

MeteoWeb

“Dalle prime ore di domenica 26 e fino a lunedì pomeriggio rinforzo dei venti da nord est, soprattutto su pianura e costa, con fase più significativa domenica; in particolare su costa, pianura limitrofa e pianura sud orientale saranno spesso forti, sul resto della pianura saranno generalmente tesi e solo a tratti anche forti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La principale caratteristica sinottica del periodo è una saccatura d’aria fredda, che si spinge da nord-est sul continente europeo per poi isolarsi in una depressione tra Spagna e Francia; sul Veneto sono attese fasi nuvolose e fasi di schiarita, a tratti qualche possibile modesta precipitazione, ma soprattutto un rinforzo di vento nord-orientale culminante domenica con calo termico”.

Oggi in pianura e in gran parte delle valli, cielo da coperto a molto nuvoloso, con alcune parziali schiarite più probabili nelle ultime ore; in quota un po’ di variabilità, con nubi a tratti estese ma anche alcuni spazi di sereno; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli, anche per nebbie, in particolare durante le ore più fredde; localmente è possibile qualche modesta precipitazione, specie verso sera, con eventuali fiocchi di neve da circa 1500-1800 m.

Domani moderata variabilità, con spazi di sereno specie in montagna fino al pomeriggio, comunque alternati a delle nubi che di sera si faranno più significative sulla bassa pianura; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli, anche per alcune nebbie, più che altro fino al mattino.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio, generalmente assenti; di sera probabilità in aumento fino a bassa (5-25%) su zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove, per qualche modesto fenomeno con limite delle nevicate sui 1400-1700 m.

Temperature: Le minime subiranno sulle zone montane una diminuzione, sulla fascia pedemontana contenute variazioni di carattere locale e altrove un aumento al più moderato; per le massime prevarrà un moderato aumento, salvo locali contenute controtendenze.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, sulle Prealpi perlopiù tesi e sulle Dolomiti da tesi a moderati; nelle valli, in prevalenza deboli con direzione variabile; sulla pianura settentrionale fino al pomeriggio deboli con direzione variabile, di sera moderati nord-orientali e localmente anche tesi sul litorale; altrove dapprima in prevalenza moderati dai quadranti sud-occidentali, nelle ore centrali deboli con direzione variabile, poi nord-orientali e da moderati sull’entroterra a tesi sulla costa.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma a tratti anche mosso specie al largo.

Domenica 26 cielo nuvoloso, salvo alcune schiarite più probabili nella prima parte della giornata in montagna.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso del territorio e della giornata medio-bassa (25-50%), minima sulle Dolomiti in genere, per il resto sulla pianura centro-settentrionale e soprattutto dalle ore centrali in poi; si tratterà di fenomeni sparsi e generalmente modesti, salvo locali moderate intensificazioni nelle prime ore su bassa pianura e Prealpi, con limite delle eventuali spruzzate di neve in abbassamento fino a quote dell’ordine dei 500 m.

Temperature: Prevarrà una diminuzione, anche sensibile specie in montagna.

Venti: In quota moderati o a tratti localmente tesi, nelle prime ore dai quadranti occidentali e poi tendenti a provenire da quelli nord-orientali; nelle valli in prevalenza dai quadranti nord-orientali, deboli a parte qualche fase di moderato rinforzo specie sulle zone prealpine; altrove nord-orientali, sulla fascia pedemontana moderati, sulla costa da tesi a forti, sul resto della bassa pianura da moderati a tesi.

Mare: In prevalenza mosso, ma tendente a divenire almeno in qualche fase anche molto mosso a sud.

Lunedì 27 cielo da molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche significativi a fine giornata; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più qualche fiocco di neve in montagna ed occasionali pioviggini a sud; temperature minime in diminuzione, salvo locali lievi controtendenze in quota; le temperature massime in quota sulle Dolomiti aumenteranno, sul resto delle zone montane subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui prevarranno le diminuzioni, in pianura diminuiranno un po’ soprattutto a sud.

Martedì 28 cielo da poco nuvoloso a sereno, a parte temporanei addensamenti più probabili fino a metà giornata; temperature minime in contenuta diminuzione, salvo locali contenute controtendenze sulle zone montane; per le temperature massime, prevarrà un moderato aumento.