Previsioni Meteo Veneto: calo termico e rinforzo dei venti di bora

MeteoWeb

“Dalle prime ore di domenica 26 e fino a lunedì pomeriggio rinforzo dei venti da nord est, soprattutto su pianura e costa, con fase più significativa domenica; in particolare su costa (specie centro-meridionale), pianura limitrofa e pianura sud orientale saranno in prevalenza forti, sul resto della pianura saranno generalmente tesi e a tratti anche forti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La caratteristica principale del periodo è la presenza sul nordest europeo di una ampia area di aria fredda, che tende nei prossimi giorni a sdoppiarsi, rinforzando la depressione già presente sull’Europa occidentale; sul Veneto questo produrrà fasi nuvolose e di schiarite, qualche possibile modesta precipitazione, ma soprattutto un rinforzo dei venti di bora domenica e lunedì, associato ad un generale calo termico“.

Oggi condizioni di moderata variabilità; tendenza ad aumento della nuvolosità, comunque irregolare e con tratti più soleggiati specie in montagna. Possibilità di qualche modesta precipitazione specie verso sera, sulla pianura meridionale e orientale; fenomeni più locali o quasi assenti sul resto della regione.

Domani cielo nuvoloso, salvo alcune schiarite più probabili nella prima parte della giornata in montagna.

Precipitazioni: Nella notte e fino alle prime ore del mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di modeste precipitazioni, con limite neve in abbassamento a 600-800 m; dalle ore centrali fenomeni assenti, salvo qualche possibile debole pioggia sulla pianura meridionale.

Temperature: Valori in generale calo, specie in montagna.

Venti: In quota moderati o a tratti tesi nord-orientali, in attenuazione verso sera; nelle valli qualche fase di rinforzo specie sulle zone prealpine; sul resto della regione venti nord-orientali, moderati sulla fascia pedemontana, in pianura moderati/tesi, sulla costa e delta del Po tesi/forti.

Mare: In prevalenza molto mosso.

Lunedì 27 cielo in prevalenza molto nuvoloso fino al pomeriggio, poi attenuazione della nuvolosità con schiarite a partire da nord.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più qualche fiocco di neve in montagna.

Temperature: Valori in diminuzione, con clima ventoso e freddo per il periodo, salvo le massime in contenuta ripresa sulle Dolomiti.

Venti: In quota venti deboli/moderati di direzione variabile; in pianura ancora presenza di venti di bora moderati/tesi sulle zone interne, fino a tesi/forti sulle zone costiere e sudorientali.

Mare: In prevalenza molto mosso.

Martedì 28 cielo al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone montane, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio; più nuvoloso in pianura con prevalenza di diffusa nuvolosità stratificata salvo qualche locale schiarita al mattino. Temperature minime in contenuta diminuzione, massime in lieve ripresa. Clima ancora ventoso in pianura, con bora specie sulle zone orientali.

Mercoledì 1° marzo presenza di diffusa nuvolosità stratificata salvo qualche locale schiarita più probabile sui rilievi. Temperature in generale contenuto aumento. Clima ventoso in pianura specie sulle zone orientali.