Previsioni Meteo Veneto: nubi e schiarite, rinforzo dei venti di bora

“L’ampia area di aria fredda presente sul nordest d’Europa si estende verso sud ovest, generando una depressione secondaria che va a rinforzare quella già presente sull’Europa occidentale; questa bassa pressione tende a persistere e ad interessarci nei prossimi giorni, portando sul Veneto fasi nuvolose e di schiarite, qualche modesta precipitazione, ma soprattutto un rinforzo dei venti di bora associato ad un generale calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi clima ventoso e più freddo dei giorni scorsi, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto per nuvolosità stratificata, salvo parziali schiarite sulle Dolomiti. Deboli residue piogge sulla pianura centro-meridionale e modestissimi fenomeni nevosi sui rilievi oltre i 600-800 metri. Temperature in generale calo, specie in montagna. Venti nord-orientali, moderati sulla fascia pedemontana, in pianura moderati/tesi, sulla costa e delta del Po tesi/forti.

Domani cielo in prevalenza molto nuvoloso fino al pomeriggio, poi attenuazione della nuvolosità con parziali schiarite a partire da nord.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più qualche fiocco di neve in montagna, più probabile nella notte e fino alla mattina.

Temperature: Valori in diminuzione, con clima ventoso e freddo per il periodo, salvo le massime in contenuta ripresa sulle Dolomiti.

Venti: In quota venti deboli/moderati di direzione variabile; in pianura venti di bora moderati/tesi sulle zone interne, fino a tesi/forti sulle zone costiere e sudorientali.

Mare: In prevalenza molto mosso.

Martedì 28 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi; più nuvoloso in pianura con prevalenza di diffusa nuvolosità stratificata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stabili in pianura e in contenuta diminuzione su rilievi e pedemontana; massime in generale contenuta ripresa.

Venti: In quota venti deboli/moderati da sud a sudest; in pianura ancora presenza di venti di bora moderati/tesi sulle zone interne, fino a tesi/forti sulle zone costiere e sudorientali.

Mare: In prevalenza molto mosso.

Mercoledì 1° marzo presenza di diffusa nuvolosità medio-alta, con qualche locale schiarita al mattino specie sui rilievi, e aumento della copertura dal pomeriggio. Probabili dalle ore centrali precipitazioni di modesta entità, a partire dalla pianura e poi in estensione alle zone montane, con neve oltre i 1000 metri. Temperature in generale contenuto aumento. Clima ventoso con bora in pianura specie sulle zone orientali.

Giovedì 2 nuvolosità diffusa al mattino, poi in attenuazione con schiarite nelle ore pomeridiane. Possibili modeste precipitazioni residue sulle zone montane al mattino. Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo.