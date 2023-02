Previsioni Meteo Veneto: vento forte sui rilievi

MeteoWeb

“Nel primo pomeriggio di sabato venti ancora forti sui rilievi, a tratti in qualche valle per raffiche di Foehn. In seguito tendenza ad attenuazione specie in serata“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una robusta alta pressione con aria mite insiste sull’Europa occidentale, mentre ad est vi è una più dinamica circolazione ciclonica d’aria fredda, che nei prossimi giorni si spingerà un po’ sull’area mediterranea; sul Veneto dunque il clima diviene abbastanza freddo con venti in prevalenza da nord-est, in attenuazione dopo i rinforzi di sabato in montagna, e poche nubi salvo una fase di maggior copertura tra domenica e lunedì“.

Oggi cielo da poco nuvoloso a sereno; in pianura presenza di varie nebbie, destinate nelle ore diurne almeno in parte a diradarsi e dal tramonto a ripresentarsi più che altro sulle zone centro-meridionali; venti in quota dai quadranti settentrionali, forti o almeno a tratti molto forti; episodi di Foehn nelle valli e su alcune località pedemontane.

Domani cielo nel complesso parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più significativi all’inizio e in montagna, seguiti da fasi di copertura abbastanza estesa almeno su pianura e Prealpi.

Precipitazioni: Probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche modesto fenomeno; limite delle eventuali nevicate in abbassamento a quote collinari.

Temperature: Le minime subiranno in pianura contenute variazioni di carattere locale, in montagna perlopiù una moderata diminuzione; massime ovunque in calo, anche sensibile nelle valli nonché su Prealpi e zone adiacenti.

Venti: In quota settentrionali, nelle prime ore forti e poi tesi, anche moderati a metà giornata; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche iniziale episodio di Foehn nelle valli ed occasionalmente sulla fascia pedemontana, nonchè qualche moderato rinforzo dai quadranti sud-orientali fino al primo pomeriggio su zone meridionali e costiere.

Mare: Inizialmente poco mosso a nord e mosso a sud, anche molto mosso al largo del litorale meridionale; in seguito, quasi calmo a nord e da poco mosso a quasi calmo verso sud.

Lunedì 6 nuvolosità irregolare, con copertura più compatta nelle primissime ore e spazi di sereno più ampi nelle ultime ore.

Precipitazioni: Probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche fiocco di neve su Prealpi e Dolomiti centro-meridionali, per il resto fenomeni assenti.

Temperature: Minime in discreto calo soprattutto sulle zone centro-settentrionali; massime un po’ in diminuzione, salvo locale stazionarietà in quota.

Venti: In quota perlopiù moderati, fino al pomeriggio da nord-est e infine da est; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura generalmente dai quadranti nord-orientali, a tratti deboli e a tratti moderati a sud-est coi rinforzi più insistenti sulla costa, altrove deboli.

Mare: Da poco mosso a mosso, anche molto mosso di sera.

Martedì 7 cielo generalmente sereno; temperature minime un po’ in calo; temperature massime in lieve aumento sulle zone montane, stazionarie o in leggero calo su quelle pianeggianti.

Mercoledì 8 cielo sereno; le temperature minime in quota non varieranno molto, nelle valli subiranno un contenuto calo e in pianura saranno stazionarie o in lieve aumento; le temperature massime in quota diminuiranno un po’, altrove saranno pressochè stazionarie.