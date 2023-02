Previsioni Meteo Veneto: temperature minime sotto zero anche in pianura

MeteoWeb

“La circolazione ciclonica d’aria fredda che insiste sull’Europa orientale a più riprese si spinge verso l’area mediterranea e porta anche sul Veneto un clima abbastanza freddo, con annuvolamenti irregolari, specie in pianura, ma senza precipitazioni degne di nota. Da martedì sono previste giornate in prevalenza soleggiate con clima asciutto ed ottima visibilità. Le temperature minime scenderanno sotto zero anche in pianura, con diffuse gelate“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento sui settori montani con probabili debolissime precipitazioni in serata, eventualmente nevose a quote collinari; altrove estese nubi basse almeno fino a metà pomeriggio, in seguito comparsa di parziali schiarite. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota moderati da nord-est, tesi sulle cime più alte; in pianura dai quadranti orientali, da deboli a moderati, anche tesi sulla costa dalla sera.

Domani cielo sereno con ottima visibilità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, localmente anche sensibile, con diffuse gelate ovunque. Massime stazionarie in pianura, in aumento su zone pedemontane e montane, salvo nelle valli in ombra dove risulteranno in calo.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti orientali. In pianura dai quadranti orientali, sulla costa moderati o a tratti tesi, nell’entroterra deboli.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Mercoledì 8 al mattino in prevalenza sereno; nel corso del pomeriggio il cielo permarrà sereno o al più poco nuvoloso, salvo sui settori meridionali dove potranno svilupparsi annuvolamenti irregolari.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo calo dei valori massimi sulle zone prealpine.

Venti: In pianura venti in prevalenza dai quadranti orientali: deboli/moderati nell’entroterra, moderati/tesi, a tratti anche forti, sulla costa. In quota moderati dai quadranti orientali, anche tesi sulle cime più alte, in serata.

Mare: Mosso.

Giovedì 9 permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con ottima visibilità. Temperature senza notevoli variazioni, salvo locali aumenti dei valori massimi su zone montane e pedemontane. In pianura i venti fino al mattino si manterranno dai quadranti orientali deboli nell’entroterra, moderati tesi sulla costa; nel corso del pomeriggio tenderanno ad attenuarsi e a disporsi dai quadranti occidentali. In quota venti moderati, a tratti tesi, da sud-est.

Venerdì 10 cielo sereno o al più poco nuvoloso per qualche sottile velatura di passaggio. Temperature minime in lieve calo in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in generale ripresa.