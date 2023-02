Problemi di memoria? Ecco i funghi da mangiare per rafforzarla

MeteoWeb

I ricercatori dell’Università del Queensland hanno scoperto il composto attivo di un fungo commestibile che aumenta la crescita dei nervi e migliora la memoria. Il professor Frederic Meunier del Queensland Brain Institute ha affermato che il team ha identificato nuovi composti attivi dal fungo Hericium erinaceus, meglio noto come Testa di scimmia.

Gli studiosi hanno scoperto che i funghi migliorano la crescita e la memoria delle cellule cerebrali negli studi preclinici. “Gli estratti di questi cosiddetti ‘Testa di scimmia’, sono stati usati nella medicina tradizionale nei paesi asiatici per secoli, ma volevamo determinare scientificamente il loro potenziale effetto sulle cellule cerebrali”, ha riferito il professor Meunier. “I test pre-clinici hanno scoperto che il fungo ha avuto un impatto significativo sulla crescita delle cellule cerebrali e sul miglioramento della memoria. I test di laboratorio hanno misurato gli effetti neurotrofici dei composti isolati da Hericium erinaceus su cellule cerebrali in coltura e, sorprendentemente, abbiamo scoperto che i composti attivi promuovono le proiezioni dei neuroni, estendendosi e connettendosi ad altri neuroni“.

“Usando la microscopia a super risoluzione, abbiamo scoperto che l’estratto di funghi e i suoi componenti attivi aumentano notevolmente le dimensioni dei coni di crescita, che sono particolarmente importanti per le cellule cerebrali per percepire il loro ambiente e stabilire nuove connessioni con altri neuroni nel cervello”, precisano gli autori.

I funghi favoriscono la memoria e potrebbero proteggere da disturbi cognitivi

Il coautore, il dottor Ramon Martinez-Marmol di UQ , ha affermato che la scoperta ha applicazioni che potrebbero trattare e proteggere dai disturbi cognitivi neurodegenerativi come il morbo di Alzheimer. “La nostra idea era quella di identificare composti bioattivi da fonti naturali che potessero raggiungere il cervello e regolare la crescita dei neuroni, con conseguente miglioramento della formazione della memoria“, ha affermato il dott. Martinez-Marmol.

Il dottor Dae Hee Lee di CNGBio Co, che ha sostenuto e collaborato al progetto di ricerca, ha affermato che le proprietà dei funghi sono state utilizzate per curare disturbi e mantenere la salute nella medicina tradizionale cinese fin dall’antichità. “Questa importante ricerca sta svelando il meccanismo molecolare dei composti del fungo della criniera di leone e i loro effetti sulla funzione cerebrale, in particolare sulla memoria“, ha affermato il dott. Lee.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Neurochemistry.