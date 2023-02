Prodotto per la cellulite richiamato con urgenza: “sospendere il consumo”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Drena Shock, a marchio Private Label. Si tratta di uno sciroppo anti cellulite prodotto da Ekalab a Ponzano Veneto (Tv), venduto in confezioni da 300 ml. Il lotto richiamato è il n° C22A021, venduto in flaconi da 300 ml.

Il prodotto è stato richiamato perché dalle analisi è risultato non conforme alla vendita a causa di rischio fisico. Si crea infatti un processo di fermentazione già all’interno del flacone. A chi avesse già acquistato il lotto di prodotto indicato è raccomandato di non consumarlo.