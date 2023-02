Covid-19: scoperto nuovo metodo per la protezione dal contagio

MeteoWeb

In un articolo pubblicato su Nature viene identificata una via per la regolazione dell’ACE2, il recettore che facilita l’ingresso del SARS-CoV-2 nelle cellule. Un farmaco clinicamente approvato che ha come bersaglio questa via ha dimostrato di ridurre l’infezione da SARS-CoV-2 in una serie di modelli, compresi gli organoidi e i tessuti corrispondenti negli animali e nell’uomo.

Prevenire l’infezione

Prevenire l’infezione modulando i recettori dell’ospite virale potrebbe integrare la vaccinazione ed essere utile per alcuni gruppi vulnerabili.

Alcuni soggetti ad alto rischio, come i pazienti immunocompromessi, potrebbero non sviluppare risposte adeguate ai vaccini COVID-19. Puntare sui recettori dell’ospite virale, che sono essenziali per l’infezione, può essere un approccio alternativo interessante. L’ACE2 è il principale recettore per il SARS-CoV-2, ma i meccanismi che controllano l’espressione di questo recettore rimangono poco conosciuti, rendendo difficile trovare trattamenti che ne modifichino l’espressione e prevengano l’infezione.

Un nuovo recettore

I ricercatori hanno identificato un recettore chiamato FXR che modifica direttamente l’espressione di ACE2 nei tessuti colpiti dal SARS-CoV-2, compresi i polmoni e il tratto digestivo. I ricercatori hanno poi testato farmaci in grado di inibire l’FXR e hanno dimostrato che l’acido ursodesossicolico (UDCA, utilizzato per il trattamento di alcune malattie del fegato) riduce l’espressione dell’ACE2 negli organoidi polmonari, del dotto biliare e dell’intestino, oltre che nei tessuti corrispondenti di topi e criceti.

È stato dimostrato che l’UDCA riduce l’ACE2 nelle cellule nasali di volontari sani e previene le infezioni nei polmoni e nei fegati umani mantenuti in laboratorio. Inoltre, gli autori utilizzano dati clinici retrospettivi per rivelare che il trattamento con UDCA è correlato a un miglioramento dei risultati dopo l’infezione da SARS-CoV-2, un risultato che convalidano in un gruppo indipendente di riceventi di trapianto di fegato.

I risultati

Questi risultati dimostrano che l’FXR è un nuovo bersaglio terapeutico per il trattamento della COVID-19 e suggeriscono una potenziale correlazione tra il trattamento con UDCA e l’esito clinico positivo per i pazienti affetti da COVID-19.