La Repubblica Ceca cambia nome: ecco come si chiamerà d’ora in poi

MeteoWeb

“Il cambiamento a volte disorienta e può confondere. Spesso, quando affrontiamo un cambiamento ci mettiamo del tempo ad abituarci, ma poi scopriamo che in alcuni casi, cambiando, ci si sente rinnovati e si va in una direzione perfino migliore.

Queste parole per accogliere e condividere con tutti voi una trasformazione, un cambiamento: il nostro. La Repubblica Ceca cambia il suo nome e d’ora in avanti si chiamerà Czechia (Cechia in italiano)“. Lo riporta una nota dell’Ente Nazionale Ceco per il Turismo.

“Noi siamo sempre noi, il popolo ceco che ormai conoscete, i cibi prelibati che trovate nelle nostre cittadine, le avventure outdoor nella natura, la nostra cultura, le tradizioni, i Palazzi, le dimore storiche, i Castelli e il nostro vasto Patrimonio Unesco, che vi invitiamo a conoscere e visitare. La Czechia non cambia, il suo nome sì“, conclude la nota.