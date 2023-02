Allarme riso contaminato da Triciclazolo nei supermercati italiani

MeteoWeb

Sono stati numerosi, negli ultimi mesi, i richiami diversi lotti e marchi e di riso venduto nei supermercati italiani. Il prodotto, in seguito a controlli eseguiti dalle stesse aziende di produzione, è risultato contaminato da sostanze nocive per la salute umana. Oggi, il Ministero della Salute, ha pubblicato sul proprio sito web un altro avviso di richiamo.

Ad essere eliminato degli scaffali è il lotto n°P22110914 del Riso Vialone Nano a marchio Curtiriso, prodotto da Curti s.r.l. in Via Stazione 113, Valle Lomellina (PV). Il prodotto è venduto in confezioni da 1 kg contententi due sacchetti in plastica da 500 grammi. Il riso è stato richiamato per “possibile presenza di Triciclazolo oltre i limiti di legge“. A chi avesse già acquistato il prodotto in questione è consigliato di “non consumare e riconsegnare le confezioni presso il punto vendita. L’avviso si riferisce esclusivamente alle confezioni di riso vialone nano conlottoP22110914. Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800036457“.

