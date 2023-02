Risveglio gelido in Abruzzo: temperatura glaciale ai Piani di Pezza | DATI

MeteoWeb

Un altro risveglio gelido in Abruzzo, soprattutto in alcune località del territorio aquilano che, nel corso della scorsa notte, hanno raggiunto temperature molto basse. La rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica “Caput Frigoris”, sui Piani di Pezza, all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo, ha rilevato -22,7° C.

Registrati anche i seguenti valori (di cui alcuni in collaborazione con Chieti Meteo):

Altopiano Quarto S. Chiara -17,6°C

Altopiano delle 5 Miglia -16,3°C

Campo Felice -15,6°C

Rocca di Mezzo -13,1°C

Terranera (RDM) -11,8°C

Passo Godi -10,8°C

Campo di Giove -9,7°C

Navelli -9,6°C

Aringo (Montereale) -9,1°C

Pescasseroli -9,1°C

Pescocostanzo Bosco S. Antonio -8,8°C

Monticchio -8,7°C

