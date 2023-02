Risveglio gelido a Bari: la neve imbianca Altamura e Ruvo di Puglia | FOTO

MeteoWeb

Fiocchi di neve hanno imbiancato questa notte alcune zone a Nord dell’area metropolitana di Bari e del territorio della Murgia. In città a Bari si è registrata una temperatura minima di 0°C, così come a Ruvo di Puglia, ben -2°C ad Altamura.

A Ruvo di Puglia e a Gravina in Puglia i sindaci Pasquale Chieco e Fedele Lagreca hanno firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole, in considerazione in particolare della situazione delle strade. Imbiancate anche Altamura e Spinazzola.

Scuole chiuse anche a Minervino Murge che come Spinazzola fa parte della sesta provincia Barletta-Andria-Trani.

